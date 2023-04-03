〈Q2產業前瞻〉全球加速淨零減排 機電廠高效節能馬達迎汰換潮

隨著全球加速淨零減排與節能減碳，機電廠東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW) 看準工業馬達汰換需求，相繼推出 IE4 以上的高效節能馬達系統解決方案，並已掌握訂單，將支撐營運走揚。

依據台電 2022 年發電與售電量資料顯示，全台總用電量 2798.6 億度，工業部門占整體用電量 56%，其中 64% 為馬達驅動系統的耗能、13% 為工業空調消耗。

此外，台灣現今仍有逾 6 成馬達為 IE2、IE3 等級，已經無法符合時代需求，屬於老舊馬達需要汰換。根據業界推估，若能普遍引入高效率馬達，將有望減少 14.5% 用電、共 176 億度電，相當於省下 7 座彰濱電廠，資本支出更大幅下降 756 億元。

機電廠看準企業為達到減碳目標，陸續推出結合 IE4 以上的高效節能馬達系統解決方案，東元旗下機電事業已從電頻、馬達走向能源轉型，近兩年搭上美國能源轉換、節能減碳政策，業績快速成長，加上美國重啟太陽能、氫能等綠電補貼，目前也已接到不少案子。

大同推出的 IE4 高效節能感應馬達，拿下半導體、石化廠、鋼鐵業等訂單並陸續完成交貨，預期 IE4 高效節能感應馬達今年業績有望成長逾 1 成。