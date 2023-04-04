〈Q2產業前瞻〉出入境旅遊熱度升 旅遊業榮景來了！

疫情影響式微，觀光業從去年第四季起迎來春燕，除了國旅大爆發，甚至出入境旅客人數也快速成長，旅行社正積極推動出境旅遊行程、甚至開展街邊門市，而接待來台商務和觀光旅客的飯店業，住房也相當熱絡，航空公司更是跨境旅遊第一線受惠者，可以樂觀預期，壓抑已久的觀光市況，將一路熱至暑期旺季。

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 近期重啟展店計畫，預計今年開出 8-10 家據點，且第二季將開出海外的香港和溫哥華門市，藉此同步搶啖 outbound 和 inbound 市場。

而雄獅關係企業旅天下看準地區小型旅行社擁有廣大在地客群優勢，透過「通路」和「產品」加盟策略，將全力深耕二三線城鎮，預計至 2025 年在全台達百間門市加盟商；為增添品牌知名度，旅天下規劃第二季申請公開發行、第三季登錄興櫃，力拚成為疫後首間掛牌旅行社，

隨著出境旅遊越來越暢旺，航空業同為第一線受惠者，華航表示，東北亞、東南亞旅客湧現，因此，台灣出發每周往返日韓已有約 150 班，3 月 26 日起再復飛釜山、增班曼谷、金邊等旅遊熱門目的地，第二季客運動能強勁。

而台灣虎航 (6757-TW) 也將於 5 月 10 日開航普吉島，是繼曼谷廊曼後，飛往泰國的第二個航點。

長榮北美航線自 3 月 27 日起陸續增班，5 月 15 日起將達每周 84 班，回到疫前水準。

除了出境旅遊景氣佳溫，不少國內五星飯店業者預期，最慢第三季住房市場將回到疫前水準，尤其全球最大連鎖飯店集團萬豪國際和第二大的洲際酒店集團 IHG 陸續宣示，有持續在台拓點計畫，可以預見，觀光業的榮景即將再現。