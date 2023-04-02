〈觀察〉銀行重啟海外版圖拓點 目標鎖定三大市場

美國鷹式升息讓銀行利差效應擴大，看好疫後復甦動能，銀行今 (2023) 年起仍積極拓展海外市場，策略是延續歐美既有的版圖基礎，並繼續在東南亞市場尋找新據點，透過這三大市場版圖拓展拉抬海外獲利比重。

相較於美國聯準會的激進式升息，國內緩步升息、市場游資過剩，以及不動產市場交易降溫，讓銀行將獲利目標轉向放款利差較大的海外市場，部分銀行去年海外獲利也有 1 成以上的年成長幅度，為衝刺獲利動能，銀行除了調升外幣放款目標，也持續海外設點計畫。

觀察近期銀行海外設點目標，主要是從既有的市場延伸拓展，即使是新的海外據點申設，在地點挑選上也會與既有的分行形成串接效應，例如今年 1 月甫開業的一銀德國法蘭克福分行，其策略除了鎖定當地台商，也規劃跟英國倫敦分行聯手開發聯貸、外匯業務，藉此拉抬在歐陸市場的金融商機。此外，美國子行也規劃增設加州子行。

一銀主管日前在法說會上曾提到，今年受到出口轉弱、房市降溫等外在因素影響，勢必衝擊全年放款動能，也因此將透過提高外幣放款比重彌補相關缺口，包括歐美、東協就是銀行優先鎖定的目標。

兆豐銀行則是鎖定利差高、具備成長潛力的東協市場，其中位於柬埔寨的金邊分行自 2011 年開業以來，已經陸續設立金邊機場支行、奧林匹克支行、堆谷支行、桑園支行後，第 5 家支行大金歐支行也在日前開業，透過「開枝散葉」的方式，擴大當地市場放款規模。

彰化銀行去年受惠於疫情趨緩、聯貸市場復甦，帶動放款量較 2021 年增加約 24%，為提高資金運用效應，銀行雙管齊下著手，包括強化 SWAP(換匯交易) 操作，同時也再度開啟海外布局，包括規劃在日本大阪申設出張所，以及揮軍澳洲設立雪梨分行。

整體而言，後疫情時代在各國陸續恢復商務往來之際，銀行自去年起也逐漸重啟海外版圖布局，要透過提高海外獲利比重，挹注銀行獲利，其中擁有經濟成長動能，同時可與其他分行串接的地點，將成銀行首選目標。