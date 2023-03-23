喝珍奶要配鹹酥雞！雅茗-KY攜手揚秦打「小吃」國際盃

連鎖手搖飲業者雅茗 - KY(2726-TW)與連鎖餐飲業者揚秦國際 (2755-TW)(麥味登) 今 (23) 日共同宣布，將各自以旗下品牌「快樂檸檬」和「炸雞大獅」加強拓展美國市場，連袂拓海外餐飲版圖。

由於手搖茶飲和鹽酥雞均是台灣的代表性飲食，也是來台觀光客的必吃小吃之一，雅茗董事長吳伯超和揚秦董事長卓靖倫在對外貿易發展協會董事長黃志芳的見證下，共同簽署「美國區域合作戰略備忘錄」，雙方將以台灣美食共同開拓美國市場。

吳伯超表示，雅茗自 2015 年起布局美國市場，近年快樂檸檬已是美國茶飲市場的領導品牌之一，平均同店營收成長比均維持 10% 以上，不論品牌知名度、門店規模、單店業績皆是當地的前段班，全美總店數已超過 100 家。

除了茶飲本業外，吳伯超強調，將持續尋求在餐食市場的投資或合盟機會。

快樂檸檬全球已擴展至 20 個國家、插旗 200 多個城市，雅茗強調，未來也將啟動更多的海內外合作機會，期將台灣好的品牌帶到海外，並提供全球加盟商更多選擇。

卓靖倫則指出，炸雞大獅是麥味登的兄弟品牌，也是台灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，目前門市遍及台灣、印尼、馬來西亞和加拿大等地，總店數超過 90 家，在全球疫情趨緩後，將擴大海外布局。

對於此次策略聯盟，卓靖倫說，期借重雅茗美國發展的成功經驗，以台灣最道地的國民美食打入當地市場，推升品牌營運新動能。

在此備忘錄完成簽署後，雅茗和揚秦將進一步商討戰略合作細節，且未來還有更多樣性的合作方案，雅茗指出，一有好消息，即會對外公布。