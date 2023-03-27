盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.25%報182.0元，成交4,362張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.25%，27日11:29報182.0元，成交4,362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穩懋(3105-TW)近5日股價上漲6.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.6%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,105 張
- 外資買賣超：+2,520 張
- 投信買賣超：-75 張
- 自營商買賣超：+660 張
- 融資增減：+235 張
- 融券增減：-459 張
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