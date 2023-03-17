〈焦點股〉砷化鎵族群營運拚落底反彈 全新、宏捷科大漲逾半根停板

砷化鎵 PA 族群去年受全球智慧型手機庫存去化速度緩慢，拖累營運動能低迷，產業去年下半年以來稼動率甚至跌破 5 成大關，不過產業第一季落底已是共識，業者多力求今年營運能逐季改善，今 (17) 日也獲買盤進駐，全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 午盤前大漲超過半根停板。

穩懋 (3105-TW) 也在全新、宏捷科等同族群激勵下，上漲近 1%，此外，主攻國防應用商機的砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 表現也不俗，漲幅達逾 3%。

全新去年第四季受產業庫存調整修正、營收規模下滑影響，單季純益下滑至 3660.5 萬元、每股純益約 0.2 元，仍維持獲利，全年純益則達約 5.44 億元、每股純益 2.95 元。

穩懋、宏捷科去年下半年表現則相對黯淡，第四季更雙雙由盈轉虧，分別虧損 1.77 億元、7520.5 萬元，每股虧損 0.22 元、0.38 元，全年獲利也被稀釋，去年純益各達 13.98 億元、1.37 億元，每股純益 4.21 元、0.07 元。

穩懋先前也預期首季營收將較去年第四季再下滑 27-29%，毛利率也將下滑至 11-13% 水準，整體而言，因首季是傳統淡季，預期也將是營收谷底，不過營運自第二季起應可逐季往上，但幅度還要觀察全球經濟恢復狀況。