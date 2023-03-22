Gogolook獲上市審議通過 再聯手一卡通防範金融詐騙

信任科技 (TrustTech) 商 Gogolook(走著瞧股份有限公司) 日前已通過證交所上市審議，將在創新板上市，而因應金管會要求銀行公會修改電支安控基準、強化金融支付工具驗證措施，Gogolook 也獲一卡通青睞，雙方將正式展開合作，透過風控數據偵測人頭帳戶，響應政府防詐政策。

Gogolook 說，一卡通是首間與 Gogolook 攜手合作防詐騙服務的電支客戶，而一卡通公司 iPASS MONEY(同一卡通 MONEY) 挾社群力優勢，單月轉帳金額已衝破 100 億大關，單月儲值金額更是一舉超過 220 億，以近 7 成市佔深入全台民眾生活。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，電支產業為配合政府防詐政策，公司一方面強化內部風險管理制度，另一方面也希望延續 iPASS 一卡通 3.0 階段的營運核心，以數據驅動與企業、政府的數位轉型合作，觀察現有市場方案，Gogolook 所提供防詐解決方案已具有相關實務經驗，更在 PoC 階段展現出優異的詐騙偵測率，成為這次雙方合作的關鍵。

根據金管會公布產業數據顯示，全台電子支付會員在去 (111) 年達到 2188 萬元規模，單月收受儲值款、國內外小額匯兌、代理收付實質交易金額，皆穩定站上百億元規模，強化內部風險管理、杜絕詐騙成為各支付業者首要之務，而 Gogolook 作為防詐國家隊的一員，已長年與刑事局 165 反詐騙專線合作。

一卡通在與 Gogolook 合作後，能輔助在既有的風控模型下，降低電子支付帳戶淪為詐騙集團的工具，大幅降低遭惡意利用的風險，Gogolook 也補充，旗下擁消費端防詐科技系列產品外，也同時致力於打造企業風險管理服務，自前 (109) 年推出數位身份驗證方案服務以來，已與國內逾 10 間銀行與金融機構合作，而一卡通公司也將成為 Gogolook 首間合作的電支客戶。

Gogolook 成立於 2012 年，日前也以「走著瞧股份有限公司」名稱向證交所遞交創新板上市 (IPO) 申請，證券代碼為 6902，並在 3 月 14 日獲得證交所上市審議委員會通過，目前 Gogolook 主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。