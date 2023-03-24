盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.02%報176.0元，成交752張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.02%，24日09:19報176.0元，成交752張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穩懋(3105-TW)近5日股價上漲4.83%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.31%。櫃買指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,013 張
- 外資買賣超：+508 張
- 投信買賣超：+124 張
- 自營商買賣超：+381 張
- 融資增減：+44 張
- 融券增減：-969 張
最新相關新聞
穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.02%，24日09:19報176.0元，成交752張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穩懋(3105-TW)近5日股價上漲4.83%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.31%。櫃買指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.45%
$12,445
原投組報酬率
+18.04%
$11,804
投組標的成分
40%
6143
20%
2402
20%
6160
10%
3022
10%