盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.02%報176.0元，成交752張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.02%，24日09:19報176.0元，成交752張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

穩懋(3105-TW)近5日股價上漲4.83%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.31%。櫃買指數上漲4.68%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,013 張
  • 外資買賣超：+508 張
  • 投信買賣超：+124 張
  • 自營商買賣超：+381 張
  • 融資增減：+44 張
  • 融券增減：-969 張

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