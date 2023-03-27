盤中速報 - 越峰(8121)急跌-2.44%報28.0元，成交1,760張

越峰(8121-TW)近5分K跌速2.44%，27日09:24報28.0元，成交1,760張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
越峰(8121-TW)近5日股價上漲5.56%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.82%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,121 張
- 外資買賣超：+782 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+339 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
越峰(8121-TW)近5分K跌速2.44%，27日09:24報28.0元，成交1,760張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
越峰(8121-TW)近5日股價上漲5.56%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.82%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.81%
$12,981
原投組報酬率
+22.70%
$12,270
投組標的成分
40%
8478
20%
5203
20%
6533
10%
3035
10%