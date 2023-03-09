穩懋去年擬配息2.5元為近七年新低 殖利率約1.43%

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (9) 日董事會決議去年股利分派，每股擬配發 2.5 元現金股利，為近七年新低，配發率約 58.82%，若以今日收盤價 174 元計算，現金殖利率約 1.43%。

穩懋去年營收 183.34 億元、年減 30%，毛利率 25.77%、年減 11.55 個百分點，營益率也降為 8.09%、年減 16.44 個百分點，稅後純益 18.02 億元、年減 67%，淨利率 9.83%、年減 11 個百分點，三率三降，每股純益 4.25 元。

穩懋前 2 月營收也維持低檔，累計前 2 個月營收達 17.3 億元、年減 53.4%，穩懋表示，由於市場需求持續疲弱、傳統淡季等因素，預期首季營收將較前一季下滑 27-29%，毛利率也將下滑至 11-13% 水準。

市場預期，穩懋首季營收將落在 25-26 億元上下，依此推估 3 月營收將落在 8-9 億元，有機會優於 1、2 月表現。

穩懋指出，目前估首季各產品線都將呈現下滑，且幅度都落在近 3 成水準，並沒有單一領域應用表現特別突出或下滑特別明顯，整體而言，因首季是傳統淡季，也將是營收谷底，不過營運自第二季起應可逐季往上，但幅度還要觀察全球經濟恢復狀況。