Fed「鷹王」布拉德：隨銀行業壓力緩解 政策利率需要提升

美國聯準會（Fed）「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周五（24 日）表示，美國第一季的經濟數據強於預期，有鑑於經濟持續強勁，他提高對今年終點利率的預測。該預測是基於銀行業壓力會緩解的假設。

布拉德解釋說，他之前對終點利率的預期是 5.375%，現在是提高 25 個基點至 5.625%，以回應更強勁的經濟數據，而上調利率預期是基於一個假設──未來幾周和幾個月內，金融壓力會減輕。不過倘若金融壓力惡化，也可能會下調利率預期，但這不是他認為有可能的情境。

談到美國銀行業，布拉德認為依然是強勁且具韌性，美國聯邦政府對銀行業動盪的反應迅速又洽當。對於物價方面，他認為通膨率依然過高，超前部署升息能讓通膨預期保持在低點，如果放棄 2% 的通膨目標，那將會是一場災難。Fed 當前面臨物價與金融穩定之間的權衡。

布拉德上述表態與市場預期大相逕庭。從美國交換交易市場來看，交易員認為 Fed 已經結束當前升息周期，5 月升息 1 碼（25 個基點）的可能性已經完全排除。他們預估到年底，Fed 將總計降息逾 1 個百分點。

Fed 兩官員表達支持央行此次升息觀點

除了布拉德外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、里奇蒙聯準銀行總裁巴金也在同日發表言論，兩人皆表達出支持 Fed 升息的觀點，強調通膨依然過高、就業市場緊俏，因此升息的理由非常充分。

波斯提克表示，最終 Fed 做出的結論是有名缺跡象表明銀行體系穩固且堅韌，在這種背景下通膨依然過高。他透露，Fed 在銀行業危機期間做出升息決策非草率之舉，其中經歷多次辯論，不是直接了當的決定。

巴金也表達支持升息觀點，他表示美國勞動力市場緊俏且通膨太高，這使得升息的理由非常充分。另外，Fed 在最終決定升息之前，美國銀行體系已經穩定下來，央行制定的一項新的緊急貸款計畫似乎有助幫助金融市場恢復平靜。