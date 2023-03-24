〈貴金屬盤後〉Fed暗示今年只再升息1碼 黃金期貨收在逾一年高點

黃金期貨周四 (23 日) 收高，且盤中一度突破每盎司 2000 美元，主因是聯準會 (Fed) 宣暗示今年只會再升息一次之後，美債殖利率和美元雙雙下滑。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 46.30 美元或 2.4%，報每盎司 1995.90 美元，為 2022 年 3 月 10 日以來最高價。

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 說，雖然 Fed 主席鮑爾試圖淡化市場對今年降息的看法，但市場卻更具焦在政策聲明的調整：聲明中拿掉「持續升息」一詞，代表 Fed 正在接近這波升息循環的終點。

Fed 周三升息 1 碼 (25 個基點)，而鮑爾與同僚的利率預測點狀圖顯示，之後只會再升息一次，然後就會暫停升息。

金價本周稍早曾在盤中突破每盎司 2000 美元整數關卡，周四盤中再度重現此紀錄，最高漲至每盎司 2002 美元。

世界黃金協會 (WGC) 北美首席市場策略師 Joseph Cavatoni 說，Fed 升息決議加上當前的銀行業風波，讓黃金身為避險資產的地位更加鞏固，因而帶動價格上漲，而且無論是短期投機者和長期投資人，都惠黃金展現強烈的興趣。

他說：「鑒於利率決策和經濟展望，黃金市場的短期波動可能還會持續一段時間，儘管如此，我們認為投資人今年仍會考慮針對黃金做長期的策略性布局。」

道富全球顧問的黃金首席策略師 George Milling-Stanley 說，市場注意力似乎擺在何時暫停升息，以及可能轉向降息的時間點。

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