調查：年輕世代看電影比較樂意另付高價選擇更好的座位

一項最新調查顯示，年輕的電影觀眾不介意支付額外費用在大螢幕廳看電影，即使這意味著他們可以坐在電影院裡最好的位子。

來自 Morning Consult 的調查發現，54% 的 Z 世代電影購票者和 46% 的千禧世代認為浮動定價是一種音樂會活動常到的策略，也就是對場地最理想的座位收取更高的費用，對連鎖電影院同樣「適用」。

根據上周進行的調查，只有 32% 的 X 世代受訪者和 22% 的嬰兒潮世代有同感。Morning Consult 對 2200 多名美國成年人進行了調查。

AMC Entertainment (AMC-US) 近兩個月前宣布推出「AMC Sightline」方案，取消齊頭式平等的售票方式。例如，想坐在觀眾席中間的觀眾會多付幾美元，而選擇坐前排的觀眾可以少付幾美元。

該方案最初遭到消費者的強烈反對，但預計將在今年年底前在全美推廣。

Morning Consult 媒體和娛樂公關布蘭卡夫勒 (Saleah Blancaflor) 說，「我們的數據顯示，超過半數的美國人對以座位定價持懷疑態度。」「但這也代表年輕世代，如 Z 世代和千禧世代有興趣去電影院看電影，不管是否需要額外支付幾美元才能獲得更好的座位。」

她表示，這些年輕消費者對所消費的娛樂「非常渴望」，並且就連購買大部分音樂會門票的人都承認，這些門票也採取動態定價。在這兩個世代中，超過 50% 的受訪者表示願意為挑選座位多付幾美元。

與此同時，只有 36% 的 X 世代和 25% 的嬰兒潮世代願意支付額外費用。

然而，她指出，雖然這些數據可以讓其他院線有信心改變定價模式，但這些年輕世代的確有財務問題，如果這成為常態，他們可能會猶豫。她還說，電影院不應該忽視老一輩人，他們會在疫情後重回電影院看電影。

布蘭卡夫勒說，「雖然迎合年輕世代對未來觀影很重要，但也不應完全忽視老一輩人。」「因為他們可能會錯過那些仍然對上電影院感興趣、但可能對這些不太熟悉的新作法持開放態度的族群。」

Alamo Drafthouse 等連鎖影院已經表示，不打算在影院實施動態定價。

Alamo Drafthouse CEO 泰勒 (Shelli Taylor) 上月表示：「我們可以在電影院裡放更多座位，但我們沒有。」「我們特意坐在每一把椅子上尋找最佳視線。所以，我們的前排本來就很棒，沒有理由賣折扣票。」