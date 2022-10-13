電影院疫情前榮景難再現！瑞信砍喜滿客評級、目標價 AMC同聲挫逾4%

瑞信調降電影連鎖店喜滿客 (Cinemark) (CNK-US) 股票評級以及 2023 年票房收入預測，引發喜滿客周三 (12 日) 股價下跌。

喜滿客周三下跌 2.21%，收每股 10.18 美元。

分析師 Douglas Mitchelson 周二將喜滿客股票評級自「優於大盤」調降至「表現不佳」，並將目標價從 25 美元下調至 9 美元，主張這是基於明年預估值所做的決定。

「2022 年的票房只有 2019 年的三分之二，我們可理解為什麼產業參與者希望 2023 年大眾又向疫情前的消費行為重回一步，但我們沒那麼樂觀。」

Mitchelson 預測，2023 年整體產業美國票房收入將僅增長 4%。他對喜滿客的新預估比華爾街共識還悲觀，他估計喜滿客 2023 年 EBITDA 4.17 億美元，低於華爾街共識的 5.69 億美元。

同業 AMC Entertainment (AMC-US) 雖因有迷因股地位而更獲市場關注，但喜滿客的股價在過去 12 個月中表現較好，但這並不意味其表現優於市場。

喜滿客股價過去 12 個月中下跌 48%，而 AMC 同期下跌約 80%，但 AMC 於 8 月下旬向股東發行 AMC 優先股 (APE-US)。

AMC 周三大跌 4.4% 至每股 5.85 美元，而 APE 下跌 6.8% 至 1.64 美元。

Mitchelson 指出，派拉蒙的下一部《星際迷航》電影延後推出是他悲觀看待 2023 票房的原因之一。此外，大型電影公司發行的電影越來越少，因為他們聚焦串流媒體，且電影加速移至線上播放，僅供戲院播放的時間已縮短至 45 天。

「我們預期負面的長期趨勢會持續下去，串流內容和替代娛樂的選項增加，同時漲價也排擠掉潛在顧客。最後，我們不清楚大眾是否能完全恢復疫情前的消費習慣。」

Mitchelson 預測，第四季美國國內票房將僅為 2019 年同期水準的 71%。對於那些希望票房全面恢復的人來說，這恐怕不是好預兆。