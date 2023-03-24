央行5度升息衝擊房市 合庫金預期今年「量縮、價緩跌」

中央銀行第 5 度升息，合庫金 (5880-TW) 主管坦言，央行連續 5 次升息確實會對房市有所衝擊，預期今 (2023) 年房地產市場將呈現「量縮、價緩跌」的態勢。

合庫金今 (24) 日舉行第 4 季線上法說，由金控暨銀行董事長雷仲達主持，會中法人主要聚焦房地產市場、股利政策與景氣展望等議題。

其中在房市部分，中央銀行從去 (2022) 年 3 月起，累計共已升息 3 碼 (75 個基本點)，合庫銀主管表示，央行 5 度升息確實會對國內房市有所衝擊，升息循環、經濟放緩風險以及政策打炒等因素，讓房市交易持續陷入觀望氛圍，進而導致交易量萎縮。

儘管交易量萎縮，但合庫銀也說，市場缺工問題仍未改善，買賣雙方對於價格認知的差距持續擴大，因此房價要恐怕很難出現大幅下修，預期今年房地產市場將呈現「量縮、價格緩跌」的態勢。

在房貸業務部分，合庫銀表示，今年房貸業務仍將以首購族為主，目標透過自住、首購族的剛性需求，支撐房貸放款業務維持「穩健成長」的態勢。

至於股利政策方面，合庫金主管則語帶保留，僅強調會參考過去往年配發水準、在兼顧股東權益與財務健全度等 3 因素全方面考量，至於現金股息與股票股利如何分配，要等董事會討論後才會拍板。

合庫金去年合併稅後純益 208.17 億元，年減 1.86%，金控去年稅後淨值報酬率 8.98%、稅後資產報酬率 0.47%、總資產為 4 兆 4762 億元，每股稅後純益 1.45 元。

核心子公司合庫銀去年稅後淨利 190.89 億元，較 2021 年增加 1.14%，主因是淨收益較 2021 年減少 0.09%，主要是因利息淨收益較上年度增加 21.87 億元、金融商品 (含兌換) 淨損益減少 14.50 億元、財產交易利益減少 5.77 億元以及手續費淨收益減少 2.90 億元。