〈ESG大趨勢〉合庫銀綠債發行規模80億元 高居公股銀之冠

公股銀行響應綠色金融，合庫金 (5880-TW) 核心子公司合庫銀行宣布，20 日將再發行新台幣 25 億元的可持續發展債券，累計 ESG 債券發行量共 80 億元，高居公股銀行之冠。

合庫銀自 2019 年起首次發行綠色債券，2021 年領先其他公股銀行發行「可持續發展債券」及「社會責任債券」，2022 年再度發行新台幣 25 億元的可持續發展債，發債項目包括綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券，發債項目含涵蓋 ESG 債券三大面向。

合庫銀表示，本次發債所募集的資金將投入綠色投資及社會效益投資項目，其中綠色投資包括：以再生能源及能源科技發展、廢棄物回收處理或再利用之授信為主，協助客戶購置太陽能及風力發電等設施，可有效節約能源。

至於在社會效益投資部分，則以協助無自用住宅之首購族購置住宅貸款、特定族群創業貸款為主。

此外，合庫銀今年起也推出「綠色及永續定期存款專案」，募集資金將用於再生能源、綠色投資等領域，企業戶可選擇 3 個月期、6 個月期或 1 年期等方案承作。

根據合庫銀規劃，綠色定期存款目標鎖定有意願參與永續發展的企業存款戶，存款天期有 3 個月期、6 個月期及 1 年期可選擇，起存最低金額至少要新台幣 5000 萬元以上。

其中 3 個月期的存款利率，是以 3 個月期定期存款大額牌告固定利率加碼 0.135%；6 個月期則以 6 個月期定期存款大額牌告固定利率加碼 0.120%；1 年期的利率是以 1 年期定期存款大額牌告固定利率加碼 0.055%。