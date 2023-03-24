美食-KY董娘將出脫全數持股 恐衝擊投資信心

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 近二個月股價略回升至 150 元左右，為 2021 年 7 月以來相對高點，但美食董事長吳政學配偶今 (24) 日卻申報，將以鉅額逐筆交易的方式轉讓手中 3463.1 張全數持股，尤其近日美食公告去年獲利創 2009 年來新低，獲利數字低迷，引發市場對此事的揣測，恐衝擊投資人信心。

吳政學配偶申報，將以鉅額逐筆交易方式轉讓手中 3463.1 張全部持股，時間為 3 月 27 日至 4 月 26 日。

依目前股價估算，吳政學配偶在鉅額逐筆轉讓完成後，約可入袋逾 5 億元，至今美食尚未對此作相關回應。

由於重要大股東將出清手上全部持股，轉讓股票原因已引發市場揣測，法人認為，此可能會對投資人信心造成影響，

事實上，美食近來獲利結結下滑，去年更是慘烈，合併營收 195.14 億元，年減 1.75%，創 8 年新低，營業毛利 112.48 億元，年減 4.28%，毛利率 57.64%，年減 1.53 個百分點，營業利益 7.31 億元，年減 48%，營益率 3.75%，年減 3.38 個百分點，稅後純益 4.83 億元，年減 55.8%，每股純益 (EPS)2.68 元，也創 2009 年來新低。

不過，美食日前解釋，中國市場第一季已開始看到景氣復甦跡象，85 度 C 將重啟門市展店腳步，同時，將在美國加快展店，整體營運谷底揚升可期。

就看接下來，85 度 C 在中國市場能否重振過去熱況，而在美國的表現也受到關注。