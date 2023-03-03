〈ESG大趨勢〉合庫銀揪企業承作綠色存款 目標鎖定再生能源等綠色產業

合庫金暨合庫銀董事長雷仲達。(鉅亨網資料照)
合庫金暨合庫銀董事長雷仲達。(鉅亨網資料照)

銀行實踐永續金融，陸續推出綠色專案存款，合庫金 (5880-TW) 核心子公司合庫銀今年起所推出的「綠色及永續定期存款專案」，募集資金將用於再生能源、綠色投資等領域，企業戶可選擇 3 個月期、6 個月期或 1 年期等方案承作。

合庫銀宣布從今 (2023) 年 1 月 3 日起，推出「綠色及永續定期存款專案」，目標鎖定有意願參與永續發展的企業存款戶，存款天期有 3 個月期、6 個月期及 1 年期可選擇，起存最低金額至少要新台幣 5000 萬元以上。

根據合庫銀規劃，3 個月期的存款利率，是以 3 個月期定期存款大額牌告固定利率加碼 0.135%；6 個月期則以 6 個月期定期存款大額牌告固定利率加碼 0.120%；1 年期的利率是以 1 年期定期存款大額牌告固定利率加碼 0.055%。

但要注意的是，合庫銀的綠色存款專案無法申請自動轉期、中途解約、質借及設定質權，且專案存款採起存日固定大額牌告利率加碼各相應期別利率後，固定計息，不得搭配其他利率優惠專案。

另外，根據綠色存款專案所開立的定期存款到期前，也不會隨銀行的牌告利率調整。

合庫銀表示，今年新推出的綠色及永續定期存款專案所募資金，將運用於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提升及能源節約及廢棄物回收處理的綠色投資計畫，及減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫、可負擔的基礎生活設施的社會效益投資為主。

永續金融蔚為風潮，為呼應綠色金融與永續趨勢，銀行除了簽署赤道原則，近年來包括存放款業務也都緊扣永續連結，以近年新崛起的綠色存款來說，主要是為了協助企業在財務規劃中導入綠色概念，讓企業透過台外幣的定期存款，也能支持綠色相關產業計畫，透過金融中介角色達到金融資金導入永續計畫的目的。

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