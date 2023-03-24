鮮活果汁去年EPS 11.92元 擬配發6.5元股息 殖利率1.91%

鮮活果汁 - KY(1256-TW)最新財報出爐，去 (2022) 年稅後純益 4.03 億元，年減 43.09%，每股純益 11.92 元，公司擬配發每股 6.5 元現金股息，以今 (24) 日鮮活果汁收盤價 340 元計算，殖利率 1.91%。

鮮活果汁 - KY 的 2022 年第四季營收 6.64 億元，毛利率 27.34%，季減 3.36 個百分點，年增 10.04 個百分點，稅後純益 6705 萬元，季減 69.84%，年增 5.6 倍，每股純益爲 1.98 元。

鮮活果汁 - KY 的 2022 年全年營收爲 41.01 億元，毛利率爲 28.52%，年減 7.73%，稅後純益 4.03 億元，年減 43.09%，每股純益 11.92 元。

鮮活果汁 - KY 的 2022 年全年營收下滑，主要因中國大陸 2022 年歷經疫情反覆，防控管制造成工廠停工、市場人流物流降載等衝擊所致，同時毛利率走低也因營收未達規模經濟與行業價格競爭，影響毛利率表現。

鮮活果汁主管指出，自 2022 年底中國大陸餐飲市場受惠逐步放寬疫情管制，餐飲消費需求已築底回溫，公司觀察中國大陸仍是全球最大的新茶飲消費市場，且新茶飲在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，今年將持續強化新產品與新通路的布局，以期合併營收規模效益顯現。

鮮活果汁每年總產能可達 13 萬噸優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展，未來將持續優化產線，且專注本業，致力於高品質產品的開發和升級，擴大與同業的競爭門檻。