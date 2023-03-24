〈財報〉儘管手機業務大幅下滑 小米上季財報優於預期

中國手機製造商小米周五（24 日）公布去年第四季與全年財報，儘管該公司撐過中國對新冠防疫措施所導致的消費放緩與中斷，上季營收優於市場預期，但該季營收年減逾兩成，為連續第四次下滑，也是有紀錄以來最嚴重的衰減。此外，小米上季調整後淨利雖然也優於市場預期，但年減近 7 成。

小米 (1810-HK) 香港股價周五上漲 1.80%，收每股 12.44 港元。

財報顯示，小米第四季（截至去年 12/31）營收年減 22.8% 至人民幣 653.6 億元（以下單位皆同），優於市場預期的 650 億元；經調整後淨利報 15 億元，年減 67.3%，去年同期為 44.73 億元，但遠高市場預期的 8 億元。

2022 年全年來看，小米營收年減 14.7% 至 2,800 億元；經調整後淨利年減 61.4% 至 85 億元，這兩個數字皆低於分析師預期。

雖然小米上季營收、獲利均呈下滑態勢，但仍高於市場預期。市場分析指出，該公司實現產品和投資多元化的努力，幫助其度過一段受中國新冠肺炎清零政策限制，以及突然取消引發混亂影響的時期。

隨著全球需求萎縮，小米全球智慧手機出貨量在上季下降 26.3%，是所有供應商中降幅最大的。儘管如此，根據調研公司 IDC 數據，該公司上季 3,320 萬台的手機出貨量足以擊敗中國本土競爭對手，穩居全球第三大智慧手機品牌，僅次於蘋果 (AAPL-US) 和三星電子。

小米聯合創始人雷軍向投資人承諾，將在保持業務規模的同時提高盈利能力，不過這是一項具挑戰性的任務，需要提高手機業務的利潤率，並從投資和利潤更豐厚的網路服務中獲取更高利潤。

值得注意的是，小米在財報中表示，公司有望在 2024 年上半年實現大規模生產智慧電動車的目標。雷軍已把蓬勃發展的電動車領域擴張當作優先事項，並承諾向該事業投資數十億美元。小米目前與北汽集團就合作生產電動車進行談判，努力實現到 2024 年自主生產汽車的承諾。