小米集團驚傳年底裁員 個別部門恐砍75%人力

全球前三大智慧手機品牌小米集團 (01810-HK) 驚傳年底裁員，涵蓋手機、相機、汽車等部門，個別部門甚至可能裁掉 75% 人力，凸顯非蘋手機市況慘烈。

《新消費日報》報導，一位小米內部人員證實：「如果是砍掉某條小的業務線，（個別部門裁員）確實有可能達到 75%，如果整體裁員 15%，這個數字確實有些誇張。」

另一名內部人士透露，小米確實已經啟動年底裁員，但裁員比率未達到外界宣稱的 15%，「目前公司已經走法律程序處理這條謠言了」。

小米員工說，小米舉行 13 系列新品發表會後，就開始裁員。換句話說，小米在 12 月 12 日就啟動裁員計畫。

「這次裁員並沒有提前溝通，沒有任何準備時間，根本沒辦法轉崗，」小米研發部門程序員夏天（化名）表示，「有可能 1 月份都沒辦法找到工作，社保要斷檔一個月，我覺得但凡有一點點人文關懷的公司，都不會這麼操作。」

「我是直接被拉上了線上會議，與會人包括人事和省總（經理），」在河南小米之家工作六年的邢守一（化名）也說，「上來直接告知我被解除勞動合同了，補償是 N+2（年資 + 兩個月薪水）。」

日前脈脈上就有人對「小米裁員」發起一輪投票，外界透過這次投票可發現，小米裁員範圍非常廣泛，涵蓋手機、中國區、相機等部門，甚至是汽車業務。此次被裁員工名單中，不乏剛入職不久的應屆大學生。

另一位被裁員的熊兵（化名）透露：「小米這次裁員的核心思路是成本。高薪資但可替代的員工就會被裁掉，即便你是應屆生也不例外。」

從今年第 1 季到第 3 季，不論與去年同期相比，或與前季相比，小米的關鍵營收指標均連續下滑，手機業務出貨量更是如此。

市調機構集邦科技（TrendForce）的最新報告顯示，上季全球智慧手機市場前三大品牌，依序是三星、蘋果 (AAPL-US) 、小米，市占率分別為 22.2%、17.6%、13.1%。