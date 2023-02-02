電動車設計草圖外流 小米向洩密供應商求償人民幣100萬元

小米周四（2 日）表示，已對一家供應商索討人民幣 100 萬（約 14.9 萬美元）的賠償，此前該供應商洩露小米一款即將上市的汽車模型早期設計草圖。

小米發言人在官方微博上表示，小米已「嚴肅處理」北京一家成型技術公司（molding technology company）的洩漏事件。該成型技術公司在 1 月 22 日公開小米一款即將推出的汽車前後保險桿圖片，違反雙方的保密協議。

不過，小米並未透露該成型技術公司名稱，路透也無法確認其身份。作為違反保密協議的懲罰，小米表示將對該公司應索討人民幣 100 萬美元（約 14.9 萬美元）的「經濟賠償」。

小米發言人補充說，已指示其供應商加強資安管理，並制定計畫升級保密措施。小米執行長雷軍也在自己的個人微博上發布這篇文章。

路透報導指出，在農曆新年期間，社群媒體上流傳小米即將推出的電動車前後模擬圖片，以及一輛似乎是中型房車（Compact Sedan）的全圖，車牌上寫著「MS11」。這些洩漏訊息可能是外界期待已久的小米電動車真面目。

不過，新浪科技周四報導指出，小米公關部門經理王化表示，遭洩漏的設計圖是招標過程的一部份，並非最終效果圖。

專攻智慧手機的小米於 2021 年 3 月表示將進軍汽車產業，並且計劃在十年內投資 100 億美元開發，隨後小米又承諾會在北京興建一家年產 30 萬輛車的工廠，並希望在 2024 上半年時間汽車量產。

小米 (1810-HK) 周四香港股價上漲 1.33%，收每股 13.68 港元。