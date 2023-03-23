首批國有房地包租 中南部共22戶5/16開標

國產署首批「國有房地包租」新制度，首批中南部的國有房打頭陣，分別是位於台中市的 10 戶、高雄市 10 戶及台南市 2 戶共 3 標，全都位於商業區或住宅區，房型以 20 坪以下的小宅為主，預計 5 月 16 日開標。

國產署副署長王彩葉表示，台中市房地位於台中市的中區自由段、南區下橋子頭段、北區賴厝廍段等，房型介於 5 至 10 坪間，均位處台中市精華區且鄰近學校及主要幹道 (中清路、臺灣大道)，交通便利、生活機能佳。

另外，中區房地鄰近台中火車站、第二市場，南區房地鄰近五權火車站，北區賴厝廍段距國立自然科學博物館車程僅需 6 分鐘，皆可滿足民眾就業或就學之居住需求。

至於高雄市房地位於苓雅區正德段、新興區大統段及新興段、鹽埕區府北段及前金區東金段，房型分約 15 坪、6 至 30 坪、8 坪，該等房地分別鄰近科工館火車站、新崛江商圈、高雄火車站及六合觀光夜市、高雄市立歷史博物館，均近捷運站且商業機能發達、生活設施完善，適宜單身或小家庭居住。

在台南市部分，房地則位於南區鹽埕段、永康區鹽中段，房型約 6 坪、20 坪，鄰近安平工業區及學校、台南應用科技大學，皆可提供工作者及師生租屋需求。

在租金部分，王彩葉說，台中市 10 戶年租金底價新台幣 8 萬 8000 元、高雄市 10 戶年租金底價 63 萬元、台南市 2 戶年租金底價 3 萬元。

國產署表示，國有房地包租屬整體住宅政策之一環，國產署將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，期擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。