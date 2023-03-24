ECB將保證歐元區銀行狀況穩定 籲推進歐盟存款擔保計畫

一位官員表示，歐洲央行 (ECB) 可能在周五 (24 日) 向歐盟領導人保證，在瑞士信貸和美國銀行業引發市場動盪後，歐元區銀行業狀況依然穩定，但也呼籲共同推進歐盟存款擔保計畫。

隨著歐盟峰會進入第二天，各成員國領袖將聚焦經濟相關議題，包含歐盟財政和債務規範改革。根據官員說法，瑞信和矽谷銀行 (SVB) 對歐盟銀行體系的影響，可能會主導周五的會談。

一位官員稱，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 將向成員國領袖說明歐元區各國經濟和金融穩定狀況，試圖安撫各國銀行，並要求繼續推進資本市場聯盟 (Capital Markets Union) 的設立。

另一位官員表示，歐元集團主席 Paschal Donohoe 可能會稱銀行整體狀況不錯，有良好的資本流動性緩衝，但絕對不能因此自滿，並呼籲各國繼續在銀行聯盟 (Banking Union) 方面取得進展。

歐盟領袖在 2012 年提議建立銀行聯盟，為成員國內的各大銀行訂立中央監管架構，並授權歐洲央行進行監管，這項逾十年前啟動的項目中，也包含引進歐盟存款擔保計畫 (EDIS)。

雖然大多數歐盟國家有向自家銀行提供最高 10 萬歐元的存款擔保，但目前尚未涵蓋整體歐盟，這代表若有一國爆發銀行危機，當局將難以進行跨境合作。

目前反對歐盟存款擔保計畫的主要是德國，其擔心在這項計畫的運作下，最終恐會需要向其他國家的倒閉銀行提供擔保，包含那些多年來背負不良債務的國家，例如義大利。