批發業前2月營業額年減逾1成 零售、餐飲業寫同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 2 月批發、零售及餐飲營業額統計結果，反映全球需求低迷，批發業前 2 月營業額年減 10.6%，達約 1 兆 7762 億元，不過隨著疫情解封，加上企業復辦尾牙、春酒等，零售、餐飲業前 2 月營業額分別達 7376 億元、1782 億元，年增 4.4%、20.6%，雙寫同期新高。

經濟部表示，2 月批發業營業額為 8613 億元，月減 5.9%、年減 0.4%，主因終端需求動能緊縮及客戶庫存偏高，導致採購力道疲弱，但因農曆春節落點差異，抵銷部分減幅，累計前 2 月營業額 1 兆 7762 億元、年減 10.6%，反映全球需求續顯低迷，觀察機械器具批發業、建材批發業、化學材料批發業均年減逾 2 成。

2 月零售業營業額則為 3292 億元，月減 19.4%、年增 4.6%，經濟部說，主因春節落點差異，各業別呈現兩樣情，其中汽機車零售業受惠營業天數較上年多，年增 26.9%，布疋及服飾品零售業、資通訊及家電設備零售業、百貨公司等因逢上年 2 月為春節銷售旺季，比較基數偏高，分別年減 8.3%、4.8%、2.3%。

累計前 2 月零售業營業額為 7376 億元、年增 4.4%，為歷年同期新高，主因是疫情影響淡化，民眾外出購物力道回溫所致。

餐飲業方面，2 月營業額達 777 億元，月減 22.6%、年增 8.2%，主因春酒、假期帶動來客數增加，加以航班餐點需求增加所致，累計前 2 月營業額 1782 億元，也創下歷年同期新高，年增 20.6%，其中受惠企業復辦尾牙、春酒，加上今年農曆春節假期較長，出遊民眾增加，帶動年菜、餐廳用餐及飲品需求提升。

展望 3 月，經濟部說，批發業因工作天數恢復正常，營業額可望較上月成長，但受全球景氣降溫、產業鏈持續調整庫存，客戶採購力道仍疲，估營業額年增率仍將呈現負成長，零售業則可望保持成長，主因消暑、換季商機顯現，加上政府節能家電補助計畫挹注，餐飲業則因 3 月假期較 2 月少，營業額估將較上月衰退。

經濟部預估，3 月批發業營業額落在 9818 億元 - 1 兆 170 億元、年減 13.2-16.2%，依此推算第一季批發業營業額落在 2 兆 7580 億元 - 2 兆 7932 億元，年減 11.6%-12.7%；零售業、餐飲業則可望保持年增，估 3 月營業額落在 3444-3548 億元、720-740 億元，第一季累計則將達 1 兆 820 億元 - 1 兆 924 億元、2502-2522 億元。