迅得砸30億元建中壢新廠Q2動工 獲經濟部投資台灣辦公室

半導體及 PCB 設備廠迅得 (6438-TW) 去 (2022) 年全年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，每股純益 9.41 元，同時，迅得決定在今年再砸下 20 億元蓋中壢新廠案，今 (17) 日並獲經濟部投資台灣辦公室通過，迅得中壢新廠預計在第二季動工，預計新產能 2025 年第二季開出。

迅得今天獲經濟部通過的擴大台灣投資案，爲迅得獲得投資台灣辦公室通過繼 2019 年通過後的第二案，總經理王年清指出，中壢新廠投資案已投入逾 9 億元取得建廠土地，預計再投入 20 億元興建，規劃在第二季動工，預計新產能 2025 年第二季開出。

王年清指出，投資設立桃園中壢新廠，主要爲生產並供應半導體製程的搬運及倉儲設備。

迅得預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，公司也預計以發行 CB 及辦理現增籌資 6 億元。

迅得 2022 年營收 57.61 億元，毛利率 28.48%，年減 4.13 個百分點，稅後純益 6.67 億元，創新高，年增 2.3%，每股純益 9.43 元，同時，迅得擬配發去年股利每股現金 6 元。迅得預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，公司也預計以發行 CB 及辦理現增籌資 6 億元。

迅得在半導體設備的晶圓製造部分，2022 年前三季占營比重 10%，而 2023 年的晶圓製造設備自動化業務，隨著台灣晶圓代工龍頭的海內外積極擴張，且迅得在積極參與之下，預估 2023 年在營收金額上可望有 50-60% 的高幅成長。