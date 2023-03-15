經濟部工業局今年施政重點 聚焦低碳轉型、產創條例子法

經濟部工業局今 (15) 日公布今 (112) 年度施政重點規劃，工業局局長連錦漳表示，因應全球淨零碳排趨勢，已協助轄下工業區廠商陸續開設減碳專班，除針對技術人員外，也有 CEO 班為企業高層建立減碳觀念，未來更要推動以大帶小的模式，由中心廠商協助至少 10 家供應鏈進行減碳。

另一方面，為鞏固我國產業國際供應鏈關鍵地位，產業創新條例第 10 條之 2 及第 72 條修正草案，年初在立法院三讀通過修正案，當時經濟部說子辦法草擬方向將會同財政部在 6 個月內完成訂定，連錦漳說，正持續與財政部溝通訂定子辦法，力拚在 6 個月內能提前公布實施。

經濟部工業局共列出今年 12 大重點施政方向，除低碳轉轉型、產創條例子法外，將推動疫後特別條例產業及中小企業升級與轉型，輔導及補助產業朝智慧化、低碳化轉型，並擴大半導體攬才、促進生技醫藥與精準健康產業創新發展。

另外，工業局也規劃持續優化電動機車發展環境，提供相關電動機車購車補助，並舉辦 2023 台灣設計展、促進軍用商規無人機開發、推動台美 5G 產業合作、促進循環材料利用、辦理四大園區土地招商等。

工業局也將推動彰濱工業區太陽光電併網，工業局說明，將配合國家再生能源發展政策，在所轄彰濱工業區崙尾東區設置太陽光電專區，提供再生能源業者進駐，其中 7 個坵塊 (臨 1 - 臨 7) 已完成出租作業，面積約 516 公頃，估 112 年底併網累計裝置容量預計可達 440MW。