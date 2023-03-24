〈普發6000來了〉疫後特別預算三讀通過 3類民眾最快4/6入袋

立法院會今 (24) 日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算》，行政院原先規劃歲出所需財源 3800 億元，經立院審議後，減列 1.2 億元，改列 3798 億 8000 萬元，預計最快 4 月 6 日，3 類民眾的 6000 元就能入袋。

陳建仁昨天於行政院會上表示，特別預算完成三讀後，再經總統公告，預計 3 月 27 日即可生效，屆時包括直接入帳的弱勢族群、造冊發放的偏鄉，以及首批完成登記入帳的民眾等 3 類人，最快 4 月 6 日就能獲得現金 6000 元。

行政院日前依據疫後特別條例提出的疫後特別預算案，其中普發現金編列 1416 億 5141 萬元，挹注勞健保及台電 1000 億元，強化經濟與社會韌性 1369 億 9859 萬元，另編列預備金 13.5 億元，函請立法院審議。

立法院會今天三讀通過疫後特別預算，歲出部分原列 3800 億元，審議結果減列 1.2 億元，改列為 3798.8 億元。

立法院長游錫堃表示，這次的特別預算除了「普發現金 6000 元」外，在減輕學貸、租金補貼、振興藝文產業等十大面向都有相關補助。謝謝朝野政黨用心監督，期待行政部門善用 3798 億 8000 萬的特別預算，帶領台灣在後疫情時代安定民生，產業復甦，振興經濟。

全民普發現金 6000 元共有 5 種領取管道，其中上網登記入帳於 3 月 22 日至 26 日採身分證字號或居留證號尾數分流，今天可登記尾數為 4、5，明 (25) 日為 6、7，26 日為 8、9，27 日以後所有符合領取資格者皆可上網登記。

若是父母幫小孩代領，首先要準備的資料是父母或監護人其中一人的身分證字號或居留證號、金融機構帳號與健保卡號， 前 3 項資料需為同一人資料。未滿 13 歲孩童只需健保卡號，如要幫多位孩童代領，就要記得準備他們個人的健保卡號。