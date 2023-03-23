〈獨家〉新光公主吳欣盈力推外匯投資基金 助攻資本市場「金盾」

台灣民眾黨立法委員吳欣盈於去 (2022) 年 11 月上任後，短短不到半年時間已擬具「中央銀行法修正草案」，全力推動台灣設立外匯投資基金，吳欣盈表示，社會游資充斥，長期以來對資產價格上漲壓力影響甚大，更造成年輕世代沉重的生活壓力，如何處理台灣的外匯存底過剩，是政府當務之急；事實上，吳欣盈於 2 月 9 日生產後，隔日即以視訊方式開工參與會議，高度重視此案的推展。

吳欣盈於 11 月 2 日就職立法委員後，隨即積極推動台灣的外匯投資基金設立，即便是 2 月 9 日才剛生產完，隔日隨即以視訊方式開工，吳欣盈表示，此為擔任立委最大努力目標。

據悉，吳欣盈於 3 月 20 日陸續遞送滿月油飯時，甚至帶著外匯投資基金的法案一一請委員們簽名，目前立法院財政委員會已有委員連署，將以最快的速度送到立法院議事處，程序通過後，將交由財委會審查。

吳欣盈提到，台灣外匯存底持績累積，至去年底央行發布金額已增達 5549.3 億美元，排名全球第六，然而，央行貨幣政策的冲銷措施未能完全發揮，導致社會游資充斥、產業發展不平衡、民眾所得和財富分配不均。

吳欣盈直指，年輕世代正在承受極大的生活壓力，因此，擬具「中央銀行法第二十條及第三十三條條文修正草案」，要求央行應提撥外匯儲備總額 10%，來設立「外匯投資基金」，亦即由政府出資成立，藉此對外投資於策略性產業、關鍵技術等以財務目標為前提的事業或計畫。

外匯投資基金追求的是長期資產累積，一旦設置完成，未來可望賺取較外匯儲備更高收益，例如新加坡的淡馬錫控股，自 1974 年成立至 2021 年的 47 年間，複合年化報酬率高達 14%。

另一方面，吳欣盈認為，此將有助於幫政府和民眾開源，並可透過外匯投資基金布局，進軍國際生技、綠能等新領域產業。

事實上，外匯投資基金還涵蓋國安和外交層面意涵，不僅有利於天然資源儲備的事先規劃，也可強化台灣和國際的連結。

一旦台灣在全球資本市場的重要性提升，等於台灣除了擁有半導體產業鏈形成的「矽盾」，還能在資本市場中塑造新的「金盾」。

可觀察到，各國為減輕年輕世代的扶養壓力多成立外匯投資基金，例如，澳洲的「未來基金」、愛爾蘭的「國民年金基金」等，相較之下，台灣正在進入超高齡化社會，但長照資金短缺，可藉由基金投資創造收益，提供未來更多老年人口的照顧服務、為後代子孫增加積蓄。

同時，可透過基金的布局，加入各主要國外匯投資基金提倡 ESG 的行列。

吳欣盈強調，持有過多的外匯存底，會導致央行在運用和管理上操作的難度，包括沖銷成本、持有的機會成本和資產負債表過大的風險等，甚至容易產生金融市場相對安全的假象，降低金融改革的誘因或拖延金融改革的時程，並影響貨幣供需的決策。

因此，若能將外匯存底提撥一部分作為外匯投資財富基金，也是央行資產負債表縮表的另類良方。

吳欣盈提出「中央銀行法第二十條及第三十三條條文修正草案」，力拚藉此推動台灣設立外匯投資基金。