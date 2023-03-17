經濟部再通過2企業擴大投資台灣 累計三大方案達逾2.04兆元

經濟部投資台灣事務所今 (17) 日再添 2 家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的迅得機械 (6438-TW)、根留企業方案的梧濟工業，截至目前投資台灣三大方案已吸引 1337 家企業，投資超過 2 兆 402 億元、估創造 14 萬 4355 個本國就業機會。

經濟部表示，迅得機械是印刷電路板、面板及半導體自動化設備商，銷售遍及美國、德國、印度、新加坡與泰國等地，因應美中貿易戰已在 2019 年 2 月申請第 1 件歡迎台商回台投資行動方案，由於近年來公司在半導體設備市場穩定成長，且看好營運前景，今日再度申請第 2 案。

經濟部進一步出，迅德機械規畫在桃園市中壢新建廠房，並導入智慧化先進產線，同時本次投資規劃納入節能減碳措施，廠房朝綠建築標準規劃，屋頂設有太陽能發電，兼顧市場及環境，預期投資完成後，可再為在地增加 48 個就業機會。

梧濟工業則主要經營模具材料經銷、剪裁、表面加工、表面處理及熱處理各項服務，應用涵蓋光電、半導體、3C 精密、汽機車零組件、醫療、家電及日用品產業等，經濟部說，梧濟工業今日同樣是再度申請第 2 案，規劃再增聘 20 名本國員工，並斥資逾 3 億元在高雄市大樹區擴建新廠，同時在台中南屯工業區既有廠房導入智慧化機器設備。