鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至5.3元，預估目標價為47元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.63元下修至5.3元，其中最高估值7.19元，最低估值4.15元，預估目標價為47元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.19
|6.95
|8.26
|最低值
|4.15
|4.75
|8.26
|平均值
|5.33
|5.58
|8.26
|中位數
|5.3
|5.25
|8.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|547,166,000
|512,906,930
|286,900,000
|最低值
|228,345,000
|245,955,000
|286,900,000
|平均值
|422,728,540
|428,389,800
|286,900,000
|中位數
|418,738,000
|463,935,030
|286,900,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.58
|10.34
|4.76
|3.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|555,887,198
|473,926,046
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。