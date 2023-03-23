〈台股盤前〉鮑爾放鷹澆熄市場期待 提防指數回檔修正

聯準會宣布升息 1 碼，主席鮑爾稱今年不會降息，澆熄市場期待，同時財長葉倫也表示，政府無意擴大存款保險範圍，言論一出引發市場擔憂，美股四大指數同步下挫，台股今 (23) 日在美股影響下，恐回檔修正。

根據聯準會最新聲明和最新利率點狀圖，暗示升息循環步入尾聲，預計今年只會再升息 1 次，官員預測「一些額外政策緊縮」可能是適當的，以便使貨幣政策立場具有足夠的限制性，並隨著時間的推移使通膨率恢復到 2%。

市場消息方面，中國電動車大廠比亞迪 (1211-HK) 傳出工廠砍班減產，引發市場擔憂車市動能轉弱，對此，比亞迪主要供應鏈之一的車用端子廠胡連 (6279-TW) 表示，客戶農曆年後至今的訂單並未出現變化，不過會持續密切關注後續狀況。

國泰金 (2882-TW) 召開法說會，表態將成為首家動用公積配股利的金控，財務長陳妟如表示，目前金控資本公積 2153 億元、法定公積 737 億元，金額充沛，但實際配發金額仍待 4 月底董事會決議，但確實會比去 (2022) 年來得少，針對市場傳言今年股利會在每股 0.5 元至 1 元區間，「這的確會是考量的區間。」

「2023 年台北國際自行車展」昨 (22) 日開展，巨大 (9921-TW) 執行長劉湧昌指出，歐美市場的自行車庫存「消化速度比原預期來得慢」且「庫存比想像中來得高」，預期今年營運只會優於 2019 年的疫情前表現。