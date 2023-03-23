盤後速報 - 全國電(6281)下週(3月30日)除息5元，預估參考價82.1元

全國電(6281-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(3月23日)收盤價87.10元計算，預估參考價為82.1元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
全國電(6281-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務。電腦及其週邊自動化事務機器及其器材零組件之裝配及買賣業務。前各項產品之維修及保養服務業務及電器安裝業務。近5日股價上漲0.23%，台灣加權指數上漲2.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/30
|87.10
|5.0
|5.74%
|0.0
|2022/07/04
|84.8
|5.0
|5.9%
|0.0
|2021/07/21
|85.3
|5.0
|5.86%
|0.0
|2020/07/01
|72.1
|4.0
|5.55%
|0.0
|2019/07/03
|66.9
|4.0
|5.98%
|0.0
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