全國電迎政府補助商機 今年營運續拚成長

3C 連鎖通路商全國電 (6281-TW) 董事長林政勳今 (11) 日表示，今年營運有挑戰，包括通膨導致消費疲軟、房市衝擊家電產品採購量，以及疫情紅利退去等，不過受惠政府祭出節能補助政策，今年營運仍力拚優於去年。

林政勳坦言，去年下半年開始市場看法就轉趨保守，今年不確定因素高，通貨膨脹與俄烏戰爭就影響股市和房市，連帶影響家電產業需求。

此外，過去兩年搭上疫情宅經濟商機，數位商品大幅成長，隨著民眾恢復至正常生活，出國旅遊會排擠內需消費，加上上游庫存仍處於高檔，都是今年的營運挑戰。

不過，政府自今年 1 月 1 日推出空調、冰箱汰舊換新節能補助政策，加上貨物退稅，最高可折扣 5000 元，全國電除提升門市體驗外，也會再祭出優惠活動，期望帶動業績成長。

據統計，台灣舊型冷氣仍有 200-300 萬台，而每年常態性需求量約 100 多萬台；冰箱每年需求量則約 50 萬台。

展店策略方面，林政勳說，店面雖然持續進行汰弱留強，每年約更新 20 多家門市，不過總門市未有太大變化、約 320 家上下，另外 Digital City 已成為主要門市，並把門市坪數集中在 80-100 坪左右。

談到電商，林政勳表示，除了把產品數位化外，也期望透過網站、APP 將服務同步數位化，涵蓋宅配安裝、強化會員等，以及透過 APP 讓消費者同時購買商品、兌換禮券、滿足售後服務等。