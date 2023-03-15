分析師：SVB事件後續影響 將在全球科技界產生漣漪效應

身為全球眾多新創公司和風險投資基金背後的支柱，矽谷銀行 (SVB) 的崩潰，是 2008 年金融危機已最大的銀行倒閉案，其所帶來的影響有可能在未來幾年內波及全球科技領域。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周二 (14 日) 發布報告說：「從本質來看，矽谷銀行是過去幾十年來矽谷銀行生態系統的教父，我們相信這次歷史性的崩潰所帶來的負面連鎖效應，將對未來的科技界產生極大影響。」

SVB 上周籌資失利後宣布倒閉，在上周五 (10 日) 由聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，後者隨後在周日 (12 日) 宣布開放存戶提款，防堵危機進一步蔓延。

然而，接受 CNBC 採訪的投資人和分析師表示，本次事件可能以多種方式影響科技界，除了導致新創公司難以籌措資金外，部分企業甚至可能被迫改變商業模式。

RSE Ventures 執行長 Matt Higgins 受訪時稱：「矽谷銀行對整個產業來說極具家長主義 (paternalistic)，他們不只提供薪資處理服務，還向缺乏流動性的新創公司創辦人提供貸款，這類公司很多都在籌資方面遭遇困難，並指望藉此拓展他們的事業跑道，但這些都在一夜之間蒸發了，沒有其他貸方會介入解決這項問題。」

SVB 引起的風波，也可能導致投資人將關注重點轉向新創公司的獲利能力，以及在支出方面的自律性。

Taboola 執行長 Adam Singolda 表示，企業將不得不重新思考他們對業務的看法；Hoxton Ventures 共同創辦人 Hussein Kanji 認為，這些公司將在未來三年內進行更多重組作業。

Wedbush 分析師 Dan Ives 則表示，未來可能會有更多新創倒閉，還在起步階段且實力較弱的科技新創，可能會被迫出售或是倒閉。「在我們看來，過去一周的影響，未來幾年將對整個科技界和矽谷產生重大的漣漪效應。」