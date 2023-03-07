想獲美晶片補助？企業放棄5年庫藏股獲「快速通關票」

美國已公布規模約 520 億美元的《晶片法案》補助細節，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一 (6 日) 稱，對於同意放棄股票回購 5 年的企業，美國將優先處理這類企業的補助申請。

《晶片法案》旨在刺激美國半導體晶片的生產，並減少美國對亞洲的依賴，其中半導體製造業 390 億美元補助和 130 億美元科學研究經費補貼已於 2 月 28 日開始受理企業申請。

美國商務部已於 2 月 28 日開始受理企業申請「晶片法案」補貼 (圖片：AFP)

雷蒙多週一強調，這不是一張空白支票，願放棄股票回購五年的企業將獲得優先處理的待遇。

雷蒙多指出：「按法規規定，這些公司不得使用納稅人的錢進行回購或支付股息。除此之外，我們會優先考慮那些自願不會在五年內執行庫藏股的公司，因為這是關於加強美國的研發，這筆錢應該用於在美國擴張，以超越世界其他地區的創新，資金用於研發領域和員工，而不是回購股票。」

雷蒙多還提到，對於使用工會工人或簽訂勞動協議的公司，商務部也將優先處理這類公司的申請，這有助於確保計畫按時按預算完成。

美國商務部長雷蒙多 2 月 23 日表示，美國將以晶片法的 530 億美元資金，在 2030 年之前於美國創建至少兩個先進半導體的製造聚落，以提高美企的競爭力。

雷蒙多週一稱：「美國希望成為世界上唯一一個在研發、軟體設計、先進晶片製造和封裝方面處於領先地位的國家，我們將實現這一目標，我對此毫不懷疑。」