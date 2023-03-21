外資進場大拋貨櫃三雄 法人搶先卡位鴻海及緯創等EMS族群

台股今 (21) 日集中市場加權股價指數上漲 93.48 點或 0.61%，終場收在 15513.45 點，集中市場成交值 2201.97 億元，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超 6.38 億元，外資大賣貨櫃航運三雄，而緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等 EMS 廠都成外資買超標的。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步收跌，並以陽明下跌 1.06% 跌幅最大。

今天集中市場外資及陸資賣超 28.82 億元，投信買超 19.77 億元，自營商買超 2.67 億元，在期貨市場方面，外資及陸資期貨交易口數淨額爲多單 1341 口，未平倉合約口數爲多單 9959 口 。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，緯創、鴻海、英業達、金像電、欣興、潤泰新、永豐金、臻鼎 - KY、至上、奇鋐；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，中信金、陽明、華航、長榮、遠東新、華邦電、彩晶、元晶、國泰金、萬海。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，中興電、中鋼、緯創、英業達、欣興、宏碁、台塑、中華車、新光鋼、廣達。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、臻鼎 - KY、力積電、台光電、華航、上緯投控、世紀鋼、致伸、中鴻、華擎。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，欣興、三商壽、東元、裕隆、華孚、英業達、群創、漢翔、緯創、萬海；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，長榮航、元晶、中鴻、陽明、威盛、友達、永豐金、光罩、潤泰新、鴻海、宏達電。

證券分析師黃漢成指出，近日台股類股輪動極快，今天市場資金著墨中小型個股爲主，且短線明顯穿梭，顯示市場信心薄弱，但法人也在搶先布局消費電子產品去化後的 EMS 廠接單商機股。