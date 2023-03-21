台灣大以智慧方城市為核心 展示七大領域5G應用

台灣大 (3045-TW) 今 (21) 日宣布，以「智慧方城市」為核心，參加 2023 年智慧城市展，展出智慧家庭、運動、環安、安控、環保、共享、零售等 7 大領域 5G 垂直應用。

總經理林之晨表示，台灣大作為致力創新的科技電信公司，結合電信本業的天賦，整合 5G AIoT 技術，賦能 5G 多元應用，加速 Telco+Tech 科技事業成長。此次參展將以「智慧方城市」為核心，全面擴大應用範疇，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位 5G 解決方案，協助企業數位轉型。

提到展會亮點，企業用戶事業群新創服務發展處副總王寶慶指出，其中一大亮點是攜手生態圈夥伴打造智慧城市解決方案，包含結合 AR 眼鏡、揮揮手就完成結帳流程的虛擬元宇宙商店「智慧零售」；為城市安全而生、讓救災不延遲的 5G 移動式緊急應變系統「智慧環安」；為隨時須注意安全的工廠與校園環境打造，偵測危險動作就會即時通知，以 5G 技術搭配監視攝影機與 AI 偵測系統的「智慧安控」等。

針對個人娛樂與健康，台灣大也帶來台灣大智慧家庭情境體驗區，只要一聲「Ok Google + 語音指令」，就能聲控智慧家電，更可透過預先設定情境模式，一次開啟多項智慧設備，一句話就能一口氣關閉家中智慧燈泡、智慧窗簾與智慧立扇，並同時開啟居家安防模式，輕鬆享受一站式智慧家庭。

另外，智慧運動體驗區亦展出台灣大哥大運動紀錄雲平台 MySports App，可記錄超過 20 種室內、室外運動類型，完整記錄運動數據以及個人運動足跡。