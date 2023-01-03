外資翻臉賣超貨櫃三雄等傳產股 續加碼金融股

台股今 (3) 日在電子權值股翻紅下，指數開低走高，終場收在 14224.12 點，上漲 86.43 點或 0.61%。其中外資小幅賣超 1.18 億元，封關日才買進不鏽鋼、貨櫃三雄等傳產股，今日隨即翻臉出脫，資金敲進晶圓代工，並加碼金融族群。

三大法人今日土洋對作，外資賣超 1.18 億元、連 4 賣；投信持續買超 13.74 億元，為連 9 買；自營商同樣站在多方，買超 9.17 億元。期貨方面，外資淨多單縮減至 15944 口。

觀察外資今日操作，買超聯電最多、共 8027 張，力積電也有 3721 張，其他電子股包括中興電 5113 張、宏達電 3721 張、元太 3656 張，技嘉、聯詠、南亞科、智原等都有逾 2000 張。金融股則有臺企銀近 5000 張、新光金 4772 張。

外資賣超多檔傳產股，華新居冠、逾 2.7 萬張，陽明也遭調節近 1.1 萬張，長榮、台泥、榮剛、萬海、中鋼等超過 3000 張；其餘個股包含鴻海 9117 張、中信金 5298 張、第一金、玉山金等，以及 ETF 元大滬深 300 正 2、元大台灣 50 反 1。

投信買超前十名分別為中信金、第一金、中鋼、中興電、華城、開發金、友達、仁寶、聯詠、永豐金；賣超前十名包括智原、榮剛、和大、台康生技、欣興、鈺齊 - KY、裕民、漢磊、日月光投控、南電。