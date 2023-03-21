富邦媒全年營運拚新高 mo幣發行有望達百億規模

富邦媒 (8454-TW) 去 (2022) 年合併營收突破千億大關，創台灣電商界新里程碑，展望今年，富邦媒總經理谷元宏表示，國內電商市場還有很大成長空間，今年一定會成長，惟比較基期已高，增幅較難如過去幾年，因此，將加速拓展虛擬通路觸角添新動能，包括 mo 幣生態圈、直播，其中，點數經濟規模化，拚全年 mo 幣發行量達 100 億規模。

谷元宏表示，相對於美國、中國等電商滲透率高的國家，台灣電商還有很大發展空間，看好今年仍將維持成長腳步，尤其 mo 幣生態圈、廣告和直播等均是挹注成長的動能，惟在高比較基期下，成長幅度比較難再像過去幾年，但仍可望優於整體零售成長，全年營運續衝高可期。

而至於市場關注的 Yahoo 收購案，谷元宏回應，「只要是有好的機會都會想看一下」。

富邦媒目前會員數超過千萬，在此基礎下，將擴大 mo 幣服務範疇，加速 mo 幣生態圈規模化，除了於 momo 購物兌抵、momo 聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo 租 / 購片、MyMusic 音樂線上折抵、凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務外，擬定拓展合作品牌線上線下活動串聯、企業福委採購、禮贈平台合作等多元場景的流通計畫，預計發行量今年有望衝破 100 億。

另一方面，谷元宏提到，momo 每月達 1380 萬不重複訪客數，集結站內流量數據後擘劃「momo 智慧電商地圖」，可藉此強化會員經營上，提供更貼近消費者喜好與需求的服務，而 momo 優化「CDP 客戶圖像標籤系統」，透過大數據持續升級分類範疇，將更精確提供會員最適化的溝通訊息和商品推薦。

在消費者最有感的物流服務中，momo 短鏈物流預計今年物流中心 / 主倉 / 衛星倉再增至 63 座，並透過數據科技強化 momo「TMS 運輸管理系統」，有效提升物流路徑規劃、即時路況建議等物流效能，進而精準預估訂單到貨時間。