明年貨櫃海運全產業獲利時代階段性落幕 長約大幅降價

隨著新一年長協簽約季臨近，中國船東協會表示，明年貨櫃海運將在成本線浮動，且整個產業獲利的時代將迎來階段性落幕，長約勢必大幅降價。

《每日經濟新聞》報導，中國船東協會常務副會長張守國說：「2021-2022 年如此高的利潤，歷史上從來沒出現過，可以看到未來一段時間也不可能再出現，因為市場是不正常的，成本沒那麼高，收入也不應該那麼高，行業收益將回歸正常區間。」

「按照市場普遍的觀點，明年貨櫃船運力增幅將比需求多出 6%-7%。」張守國根據歷史經驗預計，運價基本會在成本線的上下浮動，但成本與過去有所不同，影響因素包括船舶造價、船員成本、燃油價格及能效改善投入。因此，船東收益的盈虧線，也將高於過去正常年份水準，各家收益高低取決於成本控制、生產效率、調度能力。

張守國說，明年貨櫃運輸整個產業獲利的時代將迎來階段性落幕，可預見的是，長約（固定期限內價格不變的合約）勢必大幅降價。上海航運交易所發布的最新數據顯示，上海港至美西航線運價每 FEU（40 呎標準櫃）跌破 1,500 美元成本線大關。在此背景下，集裝箱運力期貨成為關注焦點。

目前航商主要透過長約鎖價，以規避運價頻繁波動風險，但合約簽訂依舊面臨違約的可能性，業界正在對相關衍生品翹首以盼。目前，上期所集裝箱運價指數期貨和大商所集裝箱運力期貨已完成上市準備工作，一旦上市，航運公司可提前鎖定未來利潤，外貿公司可透過套期保值，沖抵運價漲跌風險。