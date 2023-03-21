路透：微軟給歐盟的反壟斷補救措施僅針對雲端串流媒體競爭對手

路透周一（20 日）援引知情人士消息報導，微軟針對其 690 億美元收購動視暴雪（Activision）引發的歐盟反壟斷擔憂採取的補救措施僅專注雲端遊戲服務，並未提及競爭對手索尼（Sony）。

這家美國軟體巨擘一直在努力減輕歐盟執委會的擔憂，即交易可能會減少主機和個人電腦、PC 作業系統以及雲端遊戲串流媒體服務的競爭。然而，缺乏索尼的解決方案表明，歐盟執委會不再擔心遊戲機市場的競爭。

微軟上周向歐盟執委會提交補救方案，但並未透露細節。

知情人士表示，微軟已經替雲端遊戲提供 10 年的授權協議，並以輝達 (NVDA-US)、烏克蘭雲端遊戲供應商 Boosteroid 和日本的 Ubitus 為例。

歐盟反壟斷機構已要求競爭對手和客戶在本周末之前提供意見回饋，然後將在 5 月 22 日前決定是否放行這起收購案。

值得注意的是，微軟向歐盟提出的條件比向英國反壟斷機構提出的條件還窄，後者包括雲端遊戲服務的授權協議，以及一項針對動視暴雪《決勝時刻》系列的 10 年內容和品質在經銷商、反對人士和索尼一律同等的協議。

其他直接了解該交易的人士向路透表示，歐盟執委會可能會接受此類許可協議並批准併購，但目前還不清楚歐盟監管機構是否會接受此類所謂的行為補救措施。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價下跌 3.14%，每股暫報 270.66 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 盤中股價上漲 0.34%，每股暫報 79.26 美元。