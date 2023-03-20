微軟最快明年推出手機遊戲商店、六大央行聯合聲明，緩解市場資金壓力！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 03 分)：

■ 道瓊指數：下跌 - 195 點，跌幅 -0.61% 至 31876。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 - 38.25，跌幅 -0.30% 至 12606.50。

■ 標普 500 指數：下跌 - 18.25，跌幅 -0.46% 至 3928.75。

【今日總經數據】德國 PPI、歐元區 1 月貿易收支、ECB 總裁演說。(延伸閱讀：掌握升息循環、一文讀懂美國公債＆短、中、長期美債比較！)

二、美股盤前關注重點

1. 全球六大央行聯合聲明，強化美元流動性方案：受美國地區性中小銀行金融風暴和瑞士信貸影響，昨日全球六大央行，美國聯準會 (FED)，加拿大央行(BOC)、英國央行(BOE)、歐洲央行(ECB)、日本央行(BOJ) 和瑞士央行 (SNB) 發布聯合聲明，把七天期美元互換協議操作頻率改為每天，以增強美元的流動性，此計畫將自 3 月 20 日開始，預計將持續到 4 月底，互換額度指在透過與他國央行之間的貨幣互換，增強貨幣的流通性以緩解金融市場的資金壓力。

2. 微軟計畫最快明年推出手機遊戲商店，與蘋果和谷歌競爭：微軟旗下 Xbox 負責人 Phill Spencer 表示，如果監管機構批准微軟收購動視暴雪，微軟最快將於明年於 iPhone 和 Android 手機上推出新的遊戲應用商店。

3. 迪士尼 4 月將再裁員 4,000 人：娛樂業巨頭迪士尼在 2 月份已裁減 7,000 名員工，並進行重組和削減內容和縮減工資，據 Business Insider 報導，迪士尼 (DIS.US) 正計畫再次大規模裁員，預計 4 月裁掉 4,000 人，目前已要求管理層列出未來幾週將被解雇的名單，此次裁員計畫將於 4 月 3 日迪士尼年會以前公布。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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