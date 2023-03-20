台灣大再獲CDP供應商議合最高領導等級A 2030年供應鏈碳排量減少20%

台灣大哥大 (3045-TW) 發揮供應鏈韌性，連續 4 年於碳揭露組織 CDP 每年公布的供應商議合評等 (Supplier Engagement Rating) 中，獲評為全球領導企業，今年更獲最高 A 等級、位居全球前 8%，這也是台灣大繼 3 度獲 CDP 氣候變遷綜合評比最高等級「A」後，以攜手供應夥伴共創永續供應生態圈的實績，再度獲國際認可。

台灣大哥大表示，極端氣候已經對地球上的每種生物造成劇烈影響，沒有一個人可以置身事外，減碳更是全球企業營運的重大檢核目標與使命。台灣大身為 ICT 產業永續經營的引領者，不僅為全台首家加入 RE100 的電信業者，並承諾 2040 年全公司達到 100% 使用再生能源，同時向科學基礎減碳目標倡議組織 (Science-Based Targets initiative, SBTi) 提交 2050 年淨零排放的承諾 (Net-Zero Commitment) 外，多年來更發揮「火車頭」的影響力，積極帶領供應生態圈落實減碳作為，包含 2022 年重大標案完全符合 ESG 門檻篩選，並完成超過 400 家供應商的 ESG 永續書面審查、129 家供應商碳盤查。未來台灣大將會持續推行供應鏈精準碳管理，攜手供應夥伴朝 2030 年供應鏈碳排放量較 2020 年減少 20% 的目標前進。

除精進的碳排管理，在地採購、綠色採購，也是台灣大推動永續供應鏈的重要策略。台灣大 2022 年全球供應商超過 560 家，而在地採購金額達 346 億，佔總採購金額超過 95%，綠色採購更達總金額約 18 億，較往年增加，積極展現台灣大落實綠色採購的企圖心。

同時，台灣大也持續發揮永續先驅的影響力，向供應夥伴倡議永續行動。多年連續舉辦供應商交流大會，表揚優良夥伴外，並連續 4 年舉辦循環經濟論壇，更於 2022 年首度舉辦「精準減碳座談會」，邀請 15 家關鍵碳排議合供應商以「SBTi 科學減碳路徑」為標準，制定減碳計劃，攜手達成 2030 年台灣大供應鏈碳排放減量 20% 目標，共同落實台灣大愛台灣、愛人類、愛地球的願景。