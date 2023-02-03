〈台灣大搶人才〉首創就業保證班吸引逾百人報名 錄取率不到5%

台灣大 (3045-TW) 看準 IT、軟體工程師炙手可熱，推出電信業首個「攻城精英就業保證班」找出潛在人才，一旦完成訓練、通過考核即可就業，副總經理暨資訊長蔡祈岩透露，至今已經收到數百封履歷，競爭非常激烈，錄取率與哈佛大學相當，不到 5%。

蔡祈岩說明，台灣大轉型成科技電信集團，人才扮演重要關鍵，也是轉型布局重點，除了透過常態性招募軟體工程師，攻城精英就業保證班也能在藍海中，培育出高潛力的 IT 人才。

台灣大攻城精英就業保證班招生對象給有意轉換跑道、非此專業領域的人，4 個月時間脫胎換骨，順利轉軌成程式工程師。除了希望應試者充滿熱情、決心外，錄取者將全職參與課程，一周 75 小時、連續 17 周的高強度訓練，完成培訓並通過考核後，將保障進入台灣大就業，同時領取 15 萬元簽約金。

蔡祈岩提到，目前收到的履歷來自不同領域，而 IT 領域無所不在，如可以透過 AI 來塗鴉、對話、寫程式、寫食譜、故事等，預期在既有的 IT 團隊基礎下，加入不同背景人才，有望爆發出更多新創應用。

再者，企業客戶對 IT 人才需求非常強烈，台灣大有許多企業客戶，將藉由就業保證班先替企業探索出一條新路，同時協助企業建立出 IT 團隊的多樣性，未來也不排除再與企業客戶合作，舉辦下一屆就業保證班。