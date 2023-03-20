中保科2023智慧城市展秀肌肉 海陸空AIoT智慧平台全上場

亞洲最大智慧城市展將於 3 月 28- 31 日於南港展覽館二館登場，中興保全科技 (9917-TW) 集團，租用全場最大型攤位參展，並以以「永續、領航、新未來 WE ARE THE FUTURE」為主題，展現近年來超前部署 AIoT 智慧城市，助力各縣市政府發展智慧治理的亮眼實績應用。

中保科指出，中保科參展分別有海陸空領域的 AI 軌道、船舶、路安 AI 創新整合平台應用，並邀請來自日本 SECOM，首款可視聽、嗅、觸「cocobo」AI 巡邏機器人在中保科技攤位亮相，真實展現 AI 機器人巡邏應用，參觀者在中保科技設計的智慧展攤位中，就能一次全面掌握時下先進的智慧交通、醫療照護、智慧救災、永續節能等創新智慧城市應用。

中保科技副董事長林建涵也指出，近年來中保科技配合政府政策，協力許多公部門發展建置多項 AI 智慧服務跟技術，陸續在各城市應用中，像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」，也獲得「2023 智慧城市創新應用獎」。中保科利用 AIoT 創新科技，積極落實永續智慧城市領航的願景，也是各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

中保科在智慧城市展中推出 「AI 路安整合大平台」可以讓「車流監控」跟「道路異常監控」整合，也是一項創新服務，中保科技智慧城市本部執行長周興國表示，打破過去傳統只以交通控管為需求，而是能讓道路管理者從車流、人流到道路安全、突發狀況、科技執法都能整合在大數據平台上，可以提供縣市政府一套安心、安全的智慧交通解決方案。

除了「AI 路安整合大平台」，展區現場還有也結合陸海空三大場域應用，分別是利用 AI 影像辨識開發的「六合一軌道智慧防護系統」，「船舶監控平台」助力港務運行，讓管理者即時掌握城市運作實況，提升場域安全性並進行節能輔助。

當然，聊天機器人 ChatGPT 掀起人工智慧熱潮您也能在中保科技的攤位上看到相關應用。日本 SECOM 第一款 AI 機器人警衛 cocobo，曾獲頒「2022 年日經優秀產品・服務獎」最優秀獎，此次也將現身中保科技現場，這是透過 AI 以及 5G 打造即時監控巡邏系統，代替第一線的保全人員執行巡邏與檢查業務的 AI 機器人警衛。cocobo 就跟辦公大樓安全的警衛人員擁有相同的視覺、聽覺、嗅覺、觸” 和判斷力。

中保科技副總經理張惠清分析，中興保全科技 46 年前從系統保全起家，如今事業版圖營運觸角已經全面跨入民眾生活圈，在 2023 年智慧城市展中，可看到中保科技在食、醫、住、行各領域中，運用 AI 智慧平台提供更多便民服務，並落實減碳的美好生活。像是除了最新智慧城市科技的應用外，還有智慧 AED、智慧影像管理，以及首度串接 LINE 的智慧建築 4D SMART BIM 管理平台，提供建案，從設計階段的空地停車場委託管理到建築物施工、驗收、交屋後的維運管理一條龍服務的解決方案。