電視面板報價估續揚 中大尺寸漲幅擴大

集邦 (TrendForce) 公布 3 月下旬面板報價，在面板廠嚴控稼動率策略、中國 618 促銷的備貨需求啟動下，預估電視面板全面上漲，又以中大尺寸漲幅較大，顯示器面板及筆電面板呈現持平。

TrendForce 研究副總范博毓預期，3 月電視面板 32 吋將調漲 1 美元，43 吋調漲 2 美元，50 吋調漲 3-4 美元，55 吋調漲 4-5 美元，65 吋調漲 10 美元，75 吋調漲 6-7 美元。

范博毓認為，面板廠透過嚴控稼動率策略，積極翻轉面板供需狀況，營造電視面板上漲的契機，目前預計電視面板在 3 月將全面上漲，且除了非主流品牌的價格持續上調外，在中國 618 促銷的備貨需求啟動下，主流品牌客戶預計也將接受面板價格調漲。

且在之前的跌價循環中，大尺寸產品的跌幅較深，因此在這一波價格上漲中，中大尺寸產品的漲勢將更為明顯，目標是能夠將面板價格快速拉回至現金成本水位。

顯示器面板價格經歷長時間跌價，雖然目前商務機種需求仍顯疲弱，不過消費性機種需求回穩的跡象逐漸浮現，部分品牌客戶也認為價格已接近底部，開始緩步增加採購，加上近期電視面板價格上漲，也打下一劑強心針，整體顯示器面板將在 3 月正式止跌。

筆電方面，終端需求依然疲弱，一線品牌客戶對增加面板採購的態度仍然保守，部分品牌客戶在 3 月小規模增加採購量，但仍難以扭轉低迷的市況。而面板廠目前依然透過針對稼動率與庫存的控管，持續嚴守面板價格的底線，因此目前預期 3 月份的筆電面板價格仍維持持平趨勢。