〈台灣大搶人才〉三大領域面臨IT人才荒 8成企業搶著要

隨著數位轉型，企業對於 IT 領域求才若渴，台灣大 (3045-TW) 資訊長蔡祈岩分析，三大領域人才最缺乏，包括 AI、資安、5G IoT，其中又以 AI 領域人才最搶手，大概有 8 成企業都在搶。

蔡祈岩表示，人才需求可以分成兩大面向，分別為技術與領域；其中技術層面，可以解讀成「寫程式的語言」，如現今主流的 Java、iOS、安卓等，進一步擴展至領域，包括 AI、IoT、生物科技等。

他進一步說，AI 被視為最熱門，也是最缺人才的領域，尤其 AI 可以設法學習、模仿人類的各面面相模式，藉此降低人類生活負擔，也是未來潮流趨勢，至少有 8 成企業都面臨 AI 人才荒。

其次為資安領域，隨著數位轉型浪潮推進，企業資料轉向數位化、雲端化，一旦企業內部系統遭到攻擊、癱瘓，對整體營運衝擊不小，而資安領域 IT 人員也逐漸成為企業注重的人才。

蔡祈岩指出，通訊發展帶動萬物聯網時代，5G 也推升 IoT、車聯網、智慧農業、智慧建築、智慧社區、智慧醫療等領域應用蓬勃發展，許多企業客戶對 5G IoT 領域開發人員相當注重。

談到電信產業人才趨勢，蔡祈岩認為，下一代電信技術有兩大方向，其一為電信虛擬化人才，由於傳統基地台、交換機、線路等硬體設備逐步與軟體結合，原本的電信產業基礎服務，也逐步跨足軟體領域。

另一項則是各電信商本業基礎擴大下，進一步延伸至雲端、其他用戶服務，不管任何面向都與 IT 息息相關。