鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed 3月會議 瑞銀30億瑞郎收購瑞信

美股重要看點：

本週市場關注 Fed 利率決議。UBS 收購瑞士信貸後投資人持續評估美國 10 年期公債殖利率來到 3.399%。美股期貨週一 (20 日) 上升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。

為防止信心危機威脅到全球金融市場，經由政府斡旋之下，瑞銀集團同意歷史性交易，以 30 億瑞郎 (32.5 億美元) 收購瑞士信貸集團，這一價格不到瑞信上周五 (17 日)74 億瑞郎市值的一半。

瑞銀同意 30 億瑞郎的全股票交易，其中包括廣泛的政府擔保和流動性規定。每股價格較瑞士信貸 2007 年的峰值下跌了 99%。

由於對金融體系穩定的信心正快速流失，六大央行周日 (19 日) 聯手行動，提高美元互換協議操作的頻率，以增強流動性。

美國聯準會 (Fed) 與加拿大央行 (BOC)、英國央行 (BOE)、日本央行 (BOJ)、瑞士央行 (SNB) 和歐洲央行 (ECB) 聯合發布聲明，把七天期美元互換協議的操作頻率從目前的每周改為每天。

Fed 將從本周一 (3 月 20 日) 起開始每日的美元互換協議操作，並將持續到 4 月底。

儘管瑞銀集團 (UBS) 緊急收購瑞士信貸 (Credit Suisse)，全球六大央行聯手增加美元流動性，然而全球金融市場的危機尚未結束，美國監管機關聚焦區域銀行業者動態，投資人和策略師也正在觀望是否影響聯準會 (Fed) 本周會議。

Fed 本週召開 3 月決策會議，並將公布今年第一份經濟預測摘要 (SEP)，包括利率預測點陣圖和最新經濟成長及通膨預測。

根據市場定價和許多華爾街分析師的看法，儘管金融市場動盪不安，Fed 可能仍決定升息 1 碼 (25 個基點)，以在穩定金融與宣示繼續抗通膨之間取得平衡。

高盛 (Goldman Sachs) 前執行長 Lloyd Blankfein 週日 (19 日) 表示，如今金融業處在更大的風險環境，將會導致銀行進行資本節約並減少冒險行為，投資和貸款將越來越保守，無可避免地將導致美國經濟放緩。

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 表示，近期銀行業面臨的壓力，可能標誌著美股熊市進入最後階段，但是過程恐怕會是痛苦且「惡性」的。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

第一共和銀行 (FRC-US) 上周五股價仍重挫，分析師警告救援行動並未修補資產負債表的漏洞，各界質疑該銀行能撐多久。信評機構標普全球 (S&P Global) 周日把第一共和的信評打入更深垃圾級，是四天內第二度下修，理由是 300 億美元注資可能無法解決問題。

標準普爾先將其信用評級降至垃圾等級，再於周日 (19 日) 將其信用評級從 BB+ 下調至 B+。標準普爾表示，信用觀察評級仍為負面。