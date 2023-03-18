〈ESG大趨勢〉磐石會會長今交棒富旺董座林正雄 首例碳中和交接典禮

由台灣中部上市櫃企業組成的磐石會，今 (18) 日午間舉辦第 26 屆會長交接，原任會長鄭國烟卸任交棒給新任會長富旺 (6219-TW) 董事長林正雄，此次典禮響應 ESG，當天從活動宣傳物、場地管理到交通運輸，計算所產生的碳排放量，購買碳權實現淨零，成為台中首例碳中和典禮。

磐石會擁有中台灣經濟引擎之美譽，卸任會長百和興業 - KY(8404-TW) 董事長鄭國烟感謝去年全體會兄參與，期勉大家今年繼續支持會務運作。新任會長富旺國際開發董事長林正雄，對於推動公共事務不遺餘力，同時也擔任全國不動產聯盟總會會長、台中市不動產建築開發公會理事長，積極推動會務、開創新局，促成產業與政府間深度對談。

林正雄指出，放眼磐石會未來，有鑑於目前會員平均年齡為 68 歲，唯有新血加入，才有助推動更具競爭力的會務，因此本屆以「磐石納百川、世代齊發光」為主軸，一、預計會員人數將由 110 個會員擴增至為 150 名，並且納入新世代參與事務，藉由二代間相互交流，激盪出宏觀格局與接班能力養成，在傳承與創新下著眼決策的脈絡。二、打破競業加入條款，將和諧納為本會核心價值，團結才有兄弟般的溫暖。

林正雄並指出，未來期望磐石會能與全台各縣市上市櫃公司協會串聯，推動全國聯合會的誕生。身為領導世界趨勢的重要供應鏈成員的推動者，在環境永續挑戰中尋得機會，提升國家整體經濟增長。

針對近幾年最夯的國際潮流趨勢，就是 ESG、永續、減碳，甚至興起綠色投資浪潮。磐石菁英們在 7-8 年前倡議階段早已經開始落實應用，善盡社會企業責任，在去年更與東海大學、證券暨期貨市場發展基金會簽署三方合作備忘錄，聯手打造中部產業 ESG 旗艦計畫。

林正雄並且再次呼籲政府應明確立法規範淨零承諾，產官學齊心研擬實踐方針，藉由獎勵制度讓建築業遵循落實，才不會造成產業牛步化。此外，他更憂心分析，全球經濟嚴峻挑戰，尤其是今年景氣低迷，主計處預估台灣全年經濟成長率下修，恐創 8 年新低。政府應該要讓內需市場蓬勃發展，建築業是台灣重要的基礎民生工業，影響整體經濟發展，期望政府能儘早解決缺工問題。